Коронавирус
Вести ПодмосковьяПутин предложил отсрочить налоги по малому и среднему бизнесу
Президент Владимир Путин предложил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Об этом он сказал в ходе телеобращения к гражданам России.
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Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев.
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