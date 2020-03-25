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Президент Владимир Путин предложил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Об этом он сказал в ходе телеобращения к гражданам России.

Путин предложил отсрочить налоги по малому и среднему бизнесу

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