Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев.

Государство должно поддержать малый и средний бизнес в сложных условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта. В условиях массового падения покупательского спроса особенно страдают малые предприятия, заявил президент.

В обращении к нации Путин предложил поддержать бизнес

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