Коронавирус

iReactoriReactorПутин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.
Читать в источнике
Комментировать279

Подробнее о событии

Спасти бизнес: как российские предприниматели переживут карантин

ТК Звезда02:42

Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ruвчера в 09:41

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русском25 марта в 11:29

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАСС25 марта в 16:13

Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.ру25 марта в 10:25

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известия25 марта в 09:57

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новости25 марта в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Политика

Российские военные начали оказывать помощь жителям Бергамо

Российские военные специалисты, прибывшие в итальянский Бергамо для борьбы с коронавирусом, приступили к оказанию помощи гражданам, сообщило министерство обороны РФ.
РИА Новости 07:48
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Общество

Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку

Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.
Rambler News Service 08:10
Общество

В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны

С 28 марта по 5 апреля в регионе закрывают предприятия и организации с массовым посещением людей.
Тульская пресса 08:12
Происшествия

В Сочи женщину с COVID-19 пришлось госпитализировать с помощью полиции

В Сочи полицейским пришлось помочь медикам доставить в инфекционную больницу города жительницу Москвы с подтвержденным коронавирусом, не желавшую лечиться в добровольном порядке.
Российская газета 08:11
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Футбол

Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром.
Soccer.ru 04:47
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Шоу-бизнес

Навка рассказала о самочувствии после посещения вечеринки с больным Лещенко

Фигуристка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка в беседе с изданием "Подъем" рассказала, как чувствует себя после посещения 13 марта дня рождения Аллы Крутой, где также присутствовал артист Лев Лещенко.
Газета.Ru 05:08
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Кино

Организаторы «Золотого глобуса» изменили правила на время пандемии

Лос-Анджелес, США, 27 марта 2020, 13:16 — REGNUM Регламент премии «Золотой глобус» и правила оценки фильмов в разных номинациях из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, изменил организатор премии — Голливудская ассоциация иностранной прессы.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН 07:53
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Продлят ли отпуск, если он выпадает на нерабочую неделю?

Согласно ст. 120 ТК РФ, если на период отпуска выпадает нерабочий праздничный день (23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д.), то он не включается в число дней отпуска.
Аргументы и Факты 05:47
Политика

Захарова ответила на критику российской помощи в Италии

Рамблер 02:50
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Футбол

Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.
Bobsoccer 06:30
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное