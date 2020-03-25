Президент предложил предусмотреть каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам для пользователей. Такие меры будут применяться для граждан, чьи доходы упадут больше чем на 30 процентов. Также глава государства предложил отсрочку по налогообложению для малого и среднего бизнеса.

Путин предложил отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу

Спорт Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020 24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года.

Авто Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».

Общество КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса Пхеньян обращался за помощью к другим странам с просьбой расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Политика Выходной 22 апреля отменен в России В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.

Общество Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 31 тысячу Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии за последние сутки, передает Reuters со ссылкой на статистику Института здоровья RKI.

Общество Студентов российских вузов отправляют на каникулы С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.

Экономика ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

Происшествия Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.

Экономика Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.

Авто Минпромторг расширит программу льготного автокредитования Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».