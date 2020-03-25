Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин предложил отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу

Президент предложил предусмотреть каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам для пользователей. Такие меры будут применяться для граждан, чьи доходы упадут больше чем на 30 процентов. Также глава государства предложил отсрочку по налогообложению для малого и среднего бизнеса.
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В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

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Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Уфа1.рувчера в 10:25

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Московский Комсомолецвчера в 09:36

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новостивчера в 09:55
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Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020

24 марта стало известно, что Олимпийские игры были перенесены. Отмечалось, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года.
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В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
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В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
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КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса

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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
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В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Общество

Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 31 тысячу

Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии за последние сутки, передает Reuters со ссылкой на статистику Института здоровья RKI.
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С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
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Экс-нападающий «Сельты» из-за коронавируса начал работать в аптеке

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РБК 02:30
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На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
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Главного тренера «Авангарда» Боба Хартли посадили на карантин

В интервью «Спорт-Экспресс» главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что он находится на двухнедельном карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
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В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

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Госдума предложила ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной думе предложили ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Медиазона 24 марта в 08:31
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В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
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