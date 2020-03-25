Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки: компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

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