Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

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