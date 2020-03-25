Коронавирус
iReactorПутин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.
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Общество
Владимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
Шоу-бизнес
Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями
Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
Общество
Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса
Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Космос
Астрономы подтвердили предсказания относительно новых звезд
35 лет назад астрономы предсказали, что новые звезды проходят через очень длинный цикл длиной в сотни тысяч лет после взрыва.
Общество
Путин предложил сделать выплаты по больничному не менее одного МРОТ
Москва, 25 марта 2020, 17:43 — REGNUM Сделать выплаты по больничному в России на уровне не менее одного МРОТ в месяц предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 25 марта.
Общество
Российский истребитель Су-27 упал в Черном море
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Хоккей
IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова на 15 месяцев за наркотики
Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной ассоциации хоккея (IIHF) в среду, 25 марта.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии
Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Политика
Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ
Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду выступил в рамках правительственного часа на заседании Совета федерации.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Единоборства
Шлеменко ответил на жесткий вызов Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов соотечественника Александра Емельяненко и выставил собственное условие.
Политика
Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон из-за коронавируса, став первым турниром высокого уровня, который пошел на такие меры.
Общество
Трейлеры и отели: как изолируют бездомных во время пандемии COVID-19
При эпидемии COVID-19 самыми уязвимыми оказались бездомные – они не могут выполнить распоряжение властей оставаться в своих квартирах, - им просто некуда отправиться на карантин.
Наука
Ранний предок современных животных был обнаружен в Австралии
Группа палеонтологов обнаружила в Австралии окаменевшие останки существа, возраст которого был оценен в 555 миллионов лет.
Общество
Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Общество
Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
Общество
Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.