Коронавирус

iReactoriReactorПутин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам 25 марта.
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В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

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Волевое решение: уполномоченный по предпринимателям оценил инициативы Путина по коронавирусу

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Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.ру10:25

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

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Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известия09:57

Путин освободил компании от налогов и выплат по кредитам

Московский Комсомолец09:36

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новости09:55
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Общество

Владимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
Братская Студия Телевидения 09:25
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Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями

Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
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Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса

Уточняется, что указ о новых мерах мэр Москвы Сергей Собянин подпишет 26 марта. Ограничение не коснется персонала религиозных организаций.
Lenta.ru 16:21
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
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Астрономы подтвердили предсказания относительно новых звезд

35 лет назад астрономы предсказали, что новые звезды проходят через очень длинный цикл длиной в сотни тысяч лет после взрыва.
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Общество

Путин предложил сделать выплаты по больничному не менее одного МРОТ

Москва, 25 марта 2020, 17:43 — REGNUM Сделать выплаты по больничному в России на уровне не менее одного МРОТ в месяц предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 25 марта.
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Общество

Российский истребитель Су-27 упал в Черном море

Газета.Ru 16:14
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Общество

В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Россия.Кубань вчера в 11:36
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Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
АиФ Челябинск 02:17
Экономика

Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 11:00
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BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион

В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
AutoNews 10:48
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости вчера в 14:18
Хоккей

IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова на 15 месяцев за наркотики

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной ассоциации хоккея (IIHF) в среду, 25 марта.
Известия 12:20
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Газета.Ru вчера в 01:04
Политика

Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ

Сергей Шойгу призвал ужесточить законодательство о СМИ Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду выступил в рамках правительственного часа на заседании Совета федерации.
Коммерсантъ 15:50
Авто

Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Профиль 03:42
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru 18:53
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор вчера в 04:35
Единоборства

Шлеменко ответил на жесткий вызов Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов соотечественника Александра Емельяненко и выставил собственное условие.
РИА Новости 05:09
Политика

Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Ведомости 07:20
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон из-за коронавируса, став первым турниром высокого уровня, который пошел на такие меры.
Газета.Ru 12:42
Общество

Трейлеры и отели: как изолируют бездомных во время пандемии COVID-19

При эпидемии COVID-19 самыми уязвимыми оказались бездомные – они не могут выполнить распоряжение властей оставаться в своих квартирах, - им просто некуда отправиться на карантин.
Газета.Ru 12:21
Наука

Ранний предок современных животных был обнаружен в Австралии

Группа палеонтологов обнаружила в Австралии окаменевшие останки существа, возраст которого был оценен в 555 миллионов лет.
МедиаПоток вчера в 12:33
Общество

Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 14:03
Общество

Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
РБК 15:18
Общество

Назван подозреваемый в заражении принца Чарльза коронавирусом

Life.ru 12:08
Общество

Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 18:34
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
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