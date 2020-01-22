Политика
ПрофильПутин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей. Об этом глава государства заявил в среду, 22 января, на встрече с общественностью Липецкой области.
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Политика
Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Зеленский примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, который стартует 21 января в Давосе.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Футбол
«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера
По данным источника, каталонский клуб пытался договориться по аренде габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, но получил отказ.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Политика
Путин заявил, что Мединский не останется без работы
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
Технологии
Павел Дуров: Apple следит за своими пользователями через iCloud
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Происшествия
Один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газа в Подмосковье, - пишет Mash.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Армия и оружие
Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
Гаджеты
Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr
Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Экономика
Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
Политика
Ветеран ГРУ рассказал, как Примаков едва не погиб в Сирии
Ветеран ГРУ, журналист, писатель-переводчик Леонид Медведко рассказал, как Евгений Примаков в 1965 году в Сирии попал под автоматный огонь и избежал тяжелых ранений и гибели.
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Орешкин оценил уровень неравенства в России
Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.