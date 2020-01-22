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Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.