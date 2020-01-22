Политика

ПрофильПрофильПутин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей. Об этом глава государства заявил в среду, 22 января, на встрече с общественностью Липецкой области.
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Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян

РБК07:41

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Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

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О МРОТ, пенсиях и медицине: Путин провел встречу с общественниками

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Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины

Известия06:04

Путин заявил о нехватке овощей, рыбы и мяса в потребительской корзине

Ведомости06:02
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Политика

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Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера

По данным источника, каталонский клуб пытался договориться по аренде габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, но получил отказ.
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Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
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Путин заявил, что Мединский не останется без работы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
РИА Новости 12:15
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Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

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Происшествия

Один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газа в Подмосковье, - пишет Mash.
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
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Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

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На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:45
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Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»

Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
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Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr

Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr.
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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
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Школьника засосало в слив в московском аквапарке

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Ветеран ГРУ, журналист, писатель-переводчик Леонид Медведко рассказал, как Евгений Примаков в 1965 году в Сирии попал под автоматный огонь и избежал тяжелых ранений и гибели.
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Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

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Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
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Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Lenta.ru 10:59
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