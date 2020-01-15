Общество
РБКПутин предложил план выхода из «демографической ловушки»
Чтобы «выбраться из демографической ловушки», повысить рождаемость и поддержать семьи с детьми, президент объявил новый пакет демографических мер.
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Депутат ПОС: Президент определил первоочередные меры по выходу из демографического кризиса
Псковское агентство информациивчера в 09:26
Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей
Комсомольская правдавчера в 07:12
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Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Политика
«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Фракция «Справедливой России» единогласно проголосовала за поддержку выдвинутой президентом кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Политика
Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Гаджеты
Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon
Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.
Политика
Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Экономика
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Происшествия
В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Происшествия
СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Общество
Верховная рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Реакция министров на сообщение об отставке попала на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция министров на сообщение Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением
Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
Общество
Школьники России получат бесплатное питание
Ранее сообщалось, что Госдума нашей страны готовит законопроект, который вернет в школу бесплатное питание.
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Политика
Мишустин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ
Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин заявил, что не поддерживает национализацию и прогрессивную шкалу НДФЛ.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Происшествия
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне
Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Политика
В Думе поддержали законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса об ОПС (ст. 210 УК).
Наука
«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»
В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.