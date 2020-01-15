Чтобы «выбраться из демографической ловушки», повысить рождаемость и поддержать семьи с детьми, президент объявил новый пакет демографических мер.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.

Политика Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Политика Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Экономика Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

Происшествия СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.

Общество Школьники России получат бесплатное питание Ранее сообщалось, что Госдума нашей страны готовит законопроект, который вернет в школу бесплатное питание.

Политика Вассерман прокомментировал отставку Медведева Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.

Политика Мишустин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин заявил, что не поддерживает национализацию и прогрессивную шкалу НДФЛ.

Политика В Думе поддержали законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса об ОПС (ст. 210 УК).