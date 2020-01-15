Общество

РБКРБКПутин предложил план выхода из «демографической ловушки»

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Чтобы «выбраться из демографической ловушки», повысить рождаемость и поддержать семьи с детьми, президент объявил новый пакет демографических мер.
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Путин предложил план выхода из «демографической ловушки»

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Депутат ПОС: Президент определил первоочередные меры по выходу из демографического кризиса

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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