Общество
БрянскTodayПутин предложил поднять НДФЛ для брянских миллионеров
Сегодня в своем обращении глава государства предложил повысить налог на доходы физических лиц до 15% при уровне дохода свыше 5 миллионов рублей в год. Сейчас он составляет 13% для всех. Средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
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Ирина Цыганкова поддержала идею увеличения ставки НДФЛ для брянских миллионеров
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