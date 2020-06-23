Общество
РБКПутин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Об этом он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны. Такой доход соответствует месячной зарплате в 416,7 тыс. руб. до уплаты налогов.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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НДФЛ для получающих более пяти миллионов рублей в год повысят до 15 процентов
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