Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Политика Лукашенко назвал Москву столицей Родины Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины. 212

Космос Canon запускает спутник: встречаем EOS 5D Mark III в космосе! Микроспутник CE-SAT-IB весит 67 кг и оборудован солнечными батареями и акккумуляторами для питания, а также оптической системой из 40-см телескопа Кассегрена с фокусным расстоянием 3720 мм и датчиком изображения на основе Canon EOS 5D Mark III.