Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал санкции США против Сирии незаконными

Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин. Российский лидер призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийцев.
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Путин назвал санкции в отношении Сирии незаконными

ТАСС08:21

Путин назвал целью санкций против Сирии «экономическое удушение»

RT на русском08:18

Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Газета.Ru07:40

Путин оценил санкции США против Сирии

Lenta.ru07:40

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Говорит Москва07:28

Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Известия07:48

Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

РИА Новости08:18
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Политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
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Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
105
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Общество

К 15:00 в Екатеринбурге проголосовали 420 тысяч человек

По состоянию на 15:00 1 июля в Екатеринбурге участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли более 420 тысяч человек.
Областная газета 06:54
2
Футбол

Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств

Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
1
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
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Шоу-бизнес

Член Putin Team похвалился винтажным авто

Музыкант, продюсер, предприниматель и член общественного движения хоккеиста Александра Овечкина Putin Team Тимати рассказал о том, что его гараж пополнил автомобиль, о котором он мечтал продолжительное время – ВАЗ-2101 («Копейка»), да не простой, а тюнингованный.
SM News вчера в 12:27
Технологии

Microsoft запустит бесплатную программу обучения для 25 млн человек

Microsoft запустит новую программу обучения, которая поможет 25 млн человек приобрести цифровые навыки — то есть научиться использовать информационные технологии для работы на профессиональном уровне, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Forbes вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн признался, что является долларовым миллионером

ГлобалМСК.ру 04:43
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Футбол

В РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге".
Газета.Ru 06:47
2
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
3
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
21
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
412
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
13
Футбол

Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Политика

Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму

Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
27
Происшествия

В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Политика

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
286
Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Автоновости дня 07:10
1
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
797
Общество

В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек

В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times.
BFM.ru 04:59
1
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
23
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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