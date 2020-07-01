Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин. Российский лидер призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийцев.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 632

Политика Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. 525

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Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии "Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин. 5

Шоу-бизнес Член Putin Team похвалился винтажным авто Музыкант, продюсер, предприниматель и член общественного движения хоккеиста Александра Овечкина Putin Team Тимати рассказал о том, что его гараж пополнил автомобиль, о котором он мечтал продолжительное время – ВАЗ-2101 («Копейка»), да не простой, а тюнингованный.

Технологии Microsoft запустит бесплатную программу обучения для 25 млн человек Microsoft запустит новую программу обучения, которая поможет 25 млн человек приобрести цифровые навыки — то есть научиться использовать информационные технологии для работы на профессиональном уровне, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

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