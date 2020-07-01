Политика
Российская газетаПутин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин. Российский лидер призвал подумать, как наладить гуманитарную помощь и поддержать сирийцев.
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
К 15:00 в Екатеринбурге проголосовали 420 тысяч человек
По состоянию на 15:00 1 июля в Екатеринбурге участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли более 420 тысяч человек.
Областная газета 06:54
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес
Член Putin Team похвалился винтажным авто
Музыкант, продюсер, предприниматель и член общественного движения хоккеиста Александра Овечкина Putin Team Тимати рассказал о том, что его гараж пополнил автомобиль, о котором он мечтал продолжительное время – ВАЗ-2101 («Копейка»), да не простой, а тюнингованный.
SM News вчера в 12:27
Технологии
Microsoft запустит бесплатную программу обучения для 25 млн человек
Microsoft запустит новую программу обучения, которая поможет 25 млн человек приобрести цифровые навыки — то есть научиться использовать информационные технологии для работы на профессиональном уровне, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Forbes вчера в 14:30
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Футбол
В РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге".
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Футбол
Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Политика
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Автоновости дня 07:10
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Общество
В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек
В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times.
BFM.ru 04:59
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19