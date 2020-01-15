Политика

Брянская улицаБрянская улицаНовым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
Областная газетавчера в 12:03

Подробнее о событии

«Воин и купец». Что можно сказать о Михаиле Мишустине и перспективах его премьерства?

BFM.ruвчера в 22:11

Госдума сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны

Эхо Москвы00:00

Путин выбрал нового премьера

Lenta.ruвчера в 12:07

Мишустин согласился занять должность премьер-министра

РБКвчера в 11:31

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Интерфаксвчера в 11:13

Главы российского правительства с 1990 года

ТАССвчера в 14:39

Путин предложил кандидатуру нового премьера

РИА Новостивчера в 11:59
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM 00:15
Политика

Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
RT на русском 00:45
Технологии

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

РБК вчера в 22:48
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны запись разговоров

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на XDA Developers, у фирменного приложения Google Phone может снова появиться функция записи телефонных разговоров.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru вчера в 21:22
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр вчера в 00:00
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США, в котором он обвиняется в использовал два частных острова на территории США для сексуальных домогательств, контрабанды людей и принуждении несовершеннолетних к работе, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Красная весна 00:37
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК 00:00
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Политика

В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 13:57
Футбол

ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru вчера в 07:40
Политика

Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива

Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Московский Комсомолец вчера в 12:54
Общество

Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

РБК вчера в 11:34
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Газета.Ru 00:36
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:45
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 вчера в 02:21
Общество

Путин: страна вступила в напряженный демографический период

Глава государства отметил, что сейчас страна вступила в напряженный демографический период.
Кубань 24 вчера в 04:26
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Газета.Ru 00:01
Космос

Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре»

На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.
Вести.Финанс 14 января в 22:59
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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