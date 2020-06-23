Общество

DP.RUDP.RUПутин объявил о повышении НДФЛ для богатых

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 23 июня объявил о том, что с начала будущего года в РФ будет повышено налогообложение граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
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Подробнее о событии

Социология или налоговая политика: повышение налога для богатых

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Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости23 июня в 13:50

Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей

RT на русскомвчера в 10:20

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28

Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

Ведомостивчера в 16:57

Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

ТАСС23 июня в 19:11
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости 18:45
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Экономика

Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума

Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Происшествия

Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки

Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Политика

Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)

Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
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Общество

Суд Бурятии запретил строительство китайского завода на берегу Байкала

Суд в Бурятии поставил точку в резонансном деле о строительстве китайского завода по разливу воды на берегу озера Байкал, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:11
1
Общество

Дополнительные 10 тысяч рублей выплатят колымским семьям с детьми

Повторное заявление писать не нужно, если родители или опекуны уже получали ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременную выплату размером в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.
Колыма Плюс 07:16
Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv вчера в 14:49
Происшествия

Молодой южносахалинец угнал иномарку, вытащив из нее силой владельца

Во время непродолжительного диалога, злоумышленник силой вытащил потерпевшего из автомобиля и уехал.
АСТВ 21:05
Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
33
Политика

Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эфире телеканала "1+1" сказал, что поражен масштабом наводнения на западе страны.
Газета.Ru 17:59
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Шоу-бизнес

Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb 17:15
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Политика

В ЦИК назвали провокацией попытку проголосовать дважды

Журналист «Дождя» утром 25 июня смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон страны: первый раз на избирательном участке № 141, а спустя час ― онлайн, передает РЕН ТВ.
Известия 08:28
2,7K
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Телепрограмма 08:11
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Общество

Права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей, на 30-100 тысяч рублей предложили в Госдуме.
РЕН ТВ 18:13
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Общество

Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме

Российская газета 19:42
Происшествия

Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии

Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
РИА Новости 19:17
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Экономика

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
Интерфакс 07:25
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Гаджеты

Новые Mac лишатся возможности запускать Windows через Boot Camp

Apple уже подтвердила, что не планирует поддерживать Boot Camp на Mac на базе ARM.
Российская газета 09:20
3
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
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