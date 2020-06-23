Президент России Владимир Путин в ходе обращения 23 июня объявил о том, что с начала будущего года в РФ будет повышено налогообложение граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Путин объявил о повышении НДФЛ для богатых

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