Общество

Газета.RuГазета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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