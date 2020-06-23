Общество
Газета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Транспорт
В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро
Напомним, все желающие могут посмотреть парад, приуроченный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по телеканалу "Россия 1". Трансляция начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени.
Вести.Ru 12:17
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
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Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Хоккей
Буше официально стал игроком «Авангарда»
Спорт-Экспресс 12:42
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Политика
Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными
Президент Владимир Путин призвал граждан оставаться бдительными и осторожными, пока в России не начнется массовое производство средства для профилактики коронавируса.
Моя Москва.онлайн 11:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Футбол
Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал о клубе своей мечты
О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Privet-Rostov.ru 01:42
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Технологии
Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
В интернет утекли персональные данные примерно 5 миллионов жителей России.
Evo-rus.com 11:31
Общество
В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы.
Вечерняя Москва 04:36
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Хоккей
СКА сыграет в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани
Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина, передаёт пресс-служба КХЛ во вторник.
78.ru 11:50
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38