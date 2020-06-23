Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.

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