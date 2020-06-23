Общество

Газета.RuГазета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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История подоходного налога в России

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Богатые тоже платят?

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В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
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Экономика

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Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

RT на русском 13:20
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Газета.Ru 08:30
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Экономика

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Газета.Ru 05:26
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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
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Политика

Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными

Президент Владимир Путин призвал граждан оставаться бдительными и осторожными, пока в России не начнется массовое производство средства для профилактики коронавируса.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Футбол

Вратарь ФК «Ростов» Денис Попов рассказал о клубе своей мечты

О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
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Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

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Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
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Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

В интернет утекли персональные данные примерно 5 миллионов жителей России.
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Общество

В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы.
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В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

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СКА сыграет в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани

Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина, передаёт пресс-служба КХЛ во вторник.
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Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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