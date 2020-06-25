Экономика
НабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля.
Piter.tv 09:46
Армия и оружие
Россия отправила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Территория новостей 05:44
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Футбол
Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»
Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Sport24.ru 14:25
Политика
Трамп пообещал подписать указ о защите памятников в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал строже наказывать вандалов, оскверняющих памятники в стране.
Свободная Пресса 24 июня в 21:27
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Футбол
«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
"Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 14:58
Армия и оружие
Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США
В минувшую пятницу Министерство обороны США распространило сообщение, в котором раскрыло состав вооружения новейшего фрегата FFG (X), предназначенного для Военно-морских сил США.
Военное дело 11:08
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 10:51
Общество
Российские туроператоры начали аннулирование июльских туров за рубеж
Каждая из компаний представила свои условия об отмене и перебронировании зарубежных туров.
Известия 11:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
РЕН ТВ вчера в 11:32
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
Футбол
Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR
Встреча, прошедшая на «Открытие Арена» в рамках 24-го тура чемпионата России, завершилась вничью — 0:0. На последних минутах главный судья дважды пользовался системой видеоповторов (VAR).
РБК 14:44
Общество
Киатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.
РИА Новости 10:12
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия
У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово
В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК.
РБК 14:22
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Футбол
Рыков считает, что «Динамо» контролировало ход матча с ЦСКА
Защитник «Динамо» Владимир Рыков остался доволен игрой команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0). — Мы полностью контролировали мяч и игру, — сказал Рыкова в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 14:05