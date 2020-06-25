Экономика
НабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
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Здоровье
В Архангельской области опровергли слухи о нехватке медиков
Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на качество оказания медпомощи жителям Архангельской области, заявил глава регионального Минздрава Антон Карпунов, об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 10:15
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20
Общество
В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах
Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:26
Финансы
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Футбол
Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»
Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Sport24.ru 14:25
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Политика
Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко
Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Общество
В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 16:33
Космос
Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику
Наблюдая область ELAIS N1 в созвездии Дракона при помощи GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope), южноафриканские и индийские астрономы обнаружили умирающую радиогалактику с красным смещением 0,33.
N+1 05:08
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Киберспорт
Virtus.pro прошла в плей-офф онлайн-турнира по CS:GO
Матч ТВ 25 июня в 03:49