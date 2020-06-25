Экономика

НабатНабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
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Прогресс заметен и в шкале, и в методе

РЕН ТВ02:00

Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

ТАСС23 июня в 19:11

Социология или налоговая политика: повышение налога для богатых

REGNUM25 июня в 07:02

Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами

BFM.ru24 июня в 13:08

Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время

Взгляд.ру24 июня в 02:15

Коронакризис подстегнул «долгожданное» повышение НДФЛ

ПРАЙМ25 июня в 09:00

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28
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Здоровье

В Архангельской области опровергли слухи о нехватке медиков

Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на качество оказания медпомощи жителям Архангельской области, заявил глава регионального Минздрава Антон Карпунов, об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 10:15
3
Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
5,4K
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Авто

Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге

Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20
36
Общество

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
4
Общество

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
6
Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах

Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
3
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
1,2K
Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
19
Политика

В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
14
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,5K
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
697
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
947
Экономика

Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
22
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
1
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:26
2,3K
Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
3
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер вчера в 01:24
1K
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
6
Футбол

Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»

Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Sport24.ru 14:25
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
131
Политика

Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко

Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
31
Наука

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
52
Общество

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 16:33
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Космос

Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику

Наблюдая область ELAIS N1 в созвездии Дракона при помощи GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope), южноафриканские и индийские астрономы обнаружили умирающую радиогалактику с красным смещением 0,33.
N+1 05:08
2
Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
3,1K
Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Киберспорт

Virtus.pro прошла в плей-офф онлайн-турнира по CS:GO

Матч ТВ 25 июня в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
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