Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.

Путин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Здоровье В Архангельской области опровергли слухи о нехватке медиков Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на качество оказания медпомощи жителям Архангельской области, заявил глава регионального Минздрава Антон Карпунов, об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного правительства. 3

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Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 5,4K

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Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 6

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 19

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Экономика Названа выгодная альтернатива банковским вкладам Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. 22

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Финансы Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации. 3

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Футбол Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю» Донецкий «Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, принимал «Зарю» в матче 28-го тура. Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 131

Политика Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse. 31

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Космос Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику Наблюдая область ELAIS N1 в созвездии Дракона при помощи GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope), южноафриканские и индийские астрономы обнаружили умирающую радиогалактику с красным смещением 0,33. 2