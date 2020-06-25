Экономика
НабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
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Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
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Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неаккуратна", ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс таких данных не получали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Здоровье
Первая бригада отправленных на Камчатку врачей вернулась в Москву
Вечерняя Москва 13:52
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Игры
The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр
CyberSport.ru 25 июня в 10:52
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Общество
В Финском заливе началось водно-пиротехническое шоу «Алых парусов»
Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 00:32 — REGNUM В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса».
REGNUM 17:32
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Футбол
Дзюба написал пост о юных фанатах
ProstoProSport 16:59
Футбол
Карпин: надо поставить памятник игрокам «Ростова»
РИА Новости 18:04
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Здоровье
Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса
Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.
ТАСС 25 июня в 22:42
Футбол
«Атлетико» обыграл «Алавес» и одержал четвертую победу подряд
Спорт-Экспресс 18:02
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
РИА Новости 18:12
Шоу-бизнес
Куда пропала исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская
Звезда Светланы Владимирской взошла в начале 90-х, когда она исполнила два хита «Мальчик мой» и «Дави на газ».
StarHit.ru 13:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Экономика
Путин предложил отменить плоскую шкалу налогообложения в России
В минувший вторник президент РФ Владимир Путин предложил отменить в стране плоскую шкалу налогообложения.
Хакасия-Информ 24 июня в 22:14
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Наука
Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности человека
По словам экспертов, доброжелательность к людям на 45 процентов зависит от наследственности, а не от воспитания и окружения человека.
МедиаПоток 00:00
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 12:10
Общество
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Футбол
Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:36