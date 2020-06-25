Экономика

НабатНабатПутин предложил повысить НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Владимир Путин отметил, что существовавшая до сих пор единая планка налогообложения в 13% казалась несправедливой, однако была необходимой в тех условиях, когда она появилась.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами

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Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

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Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неаккуратна", ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс таких данных не получали, говорится в заявлении Белого дома.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 00:32 — REGNUM В примыкающей к Петербургу акватории Финского залива проходит водное шоу и свето-пиротехническое представление, которыми завершится праздник выпускников «Алые паруса».
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
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Футбол

Дзюба написал пост о юных фанатах

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Футбол

Карпин: надо поставить памятник игрокам «Ростова»

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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса

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Куда пропала исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская

Звезда Светланы Владимирской взошла в начале 90-х, когда она исполнила два хита «Мальчик мой» и «Дави на газ».
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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

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Путин предложил отменить плоскую шкалу налогообложения в России

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин предложил отменить в стране плоскую шкалу налогообложения.
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Политика

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Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
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В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

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Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

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Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
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