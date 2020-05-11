Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать.

«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля», - сказал Путин. Он подчеркнул, что такое пособие получают неработающие граждане, молодые родители, которых важно поддержать в условиях кризиса.

Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком

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