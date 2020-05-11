Коронавирус
РИАМОПутин предложил повысить пособие по уходу за ребенком
«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля», - сказал Путин. Он подчеркнул, что такое пособие получают неработающие граждане, молодые родители, которых важно поддержать в условиях кризиса.
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Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать.
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Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Комсомольская правда10:55
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество
Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe
Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 10:05
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Экономика
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Политика
Путин заявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики и граждан
Меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 10:29
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Интернет
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
В начале апреля Центробанк разрешил открывать счета для социально значимых платежей дистанционно для находящихся на самоизоляции клиентов.
РБК 09:30
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Авто
Volvo XC100 откажется от ДВС и третьего ряда сидений
Глава отдела коммерческих операций Лекс Керссемакерс три года назад объявил о планах выпуска XC20, по-видимому, также с электроэнергией, поскольку в настоящее время это является нормой для Volvo.
32CARS.ru 08:44
Политика
Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги
Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Общество
Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги
Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
Общество
Путин объявил об окончании «единого периода нерабочих дней»
Президент Владимир Путин объявил об окончании «нерабочих дней» с сохранением заработной платы. Его выступление транслирует «Россия 24».
Медиазона 09:18
Авто
У Tesla Model 3 отвалился руль во время движения
Владельцы автомобилей Tesla уже сообщали о проблемах с лакокрасочным покрытием и неровными зазорами между деталями кузова, но о проблеме, когда руль отваливается во время движения, стало известно впервые.
Motor 10:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Музыка
Рэпер 6ix9ine выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы
Рэпер Текаши 6ix9ine вернулся с первым материалом после выхода из тюрьмы. Клип на новый трек «Gooba» опубликован на его ютьюб-канале.
Афиша Daily 09 мая в 05:20
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса
"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.
ТАСС 08:10
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе
Новый Севастополь 10:44
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Музыка
Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»
Видео опубликовано на сайте YouTube.
REGNUM 08 мая в 11:55
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16