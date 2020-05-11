Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.

Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 961

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 341

Общество Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. 17

Здоровье ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 432

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 4,9K

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 76

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 208

Экономика Киргизия попросила Россию снизить цены на газ Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. 47

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 172

Общество В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку. 16

Общество В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении. 84

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Гаджеты Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц. 1

Политика Работающих около Трампа сотрудников Белого дома обязали носить маски Сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, работающих в Западном крыле Белого дома, обязали носить маски в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 64

Футбол Йович мог получить травму, упав со стены своего дома Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде.

Политика В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки» Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».

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Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 48

Армия и оружие В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.