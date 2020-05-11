Общество

k1news.ruk1news.ruПрезидент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
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Подробнее о событии

Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий

Вести.Ru10:37

Экономист о прямых выплатах 10 тысяч семьям с детьми: «Очень вовремя, у людей реально кончились деньги»

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Путин поручил удвоить пособие по уходу за ребенком

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Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

ТАСС09:52

Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком в два раза

РИА Новости09:53

Президент объявил о новых выплатах семьям с детьми

Солидарность09:43

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Известия09:38
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Общество

Режим самоизоляции снят в Мурманской области

Снятию режима самоизоляции способствует и достаточное наличие коек в медицинских учреждениях.
Новости Мурманской области 11:55
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости 16:26
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
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Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
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Гаджеты

Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A

Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
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Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
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Здоровье

ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.
Известия 16:41
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Экономика

Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Общество

В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек

По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily вчера в 02:18
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Общество

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Гаджеты

Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G

Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
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Политика

Работающих около Трампа сотрудников Белого дома обязали носить маски

Сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, работающих в Западном крыле Белого дома, обязали носить маски в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.
Интерфакс 16:14
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Футбол

Йович мог получить травму, упав со стены своего дома

Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде.
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Политика

В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки»

Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».
РБК 17:48
Кино

Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина

В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Армия и оружие

В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.
РИА Новости 16:53
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова

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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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