Общество
k1news.ruПрезидент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
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Общество
Режим самоизоляции снят в Мурманской области
Снятию режима самоизоляции способствует и достаточное наличие коек в медицинских учреждениях.
Новости Мурманской области 11:55
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Гаджеты
Realme презентовала игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A
Realme официально представила новые игровые смартфоны Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A.
NewInform 06:02
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Здоровье
ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.
Известия 16:41
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек
По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily вчера в 02:18
Общество
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Политика
Работающих около Трампа сотрудников Белого дома обязали носить маски
Сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, работающих в Западном крыле Белого дома, обязали носить маски в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.
Интерфакс 16:14
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Футбол
Йович мог получить травму, упав со стены своего дома
Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде.
Soccer.ru 15:50
Политика
В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки»
Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».
РБК 17:48
Кино
Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина
В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Армия и оружие
В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.
РИА Новости 16:53
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии юмориста Юрия Стоянова
WomanHit.ru 09:25
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17