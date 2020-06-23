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РИА НовостиРИА Новости

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом он заявил в обращении к россиянам. Ввести такую меру предполагается с 1 января.В источнике
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НДФЛ для получающих более пяти миллионов рублей в год повысят до 15 процентов

Вечерняя Москва10:24

Путин предложил ввести налог для богатых

Интерфакс10:24

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

РБК10:22

Путин: средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей

РИА Новости10:24

Со следующего года НДФЛ будет увеличен

Ёлдаш10:27

Прогрессивная шкала налога на доходы: как запрос на справедливость отразится на экономике

ТАСС07:45

Песков подтвердил возможность введения повышенного НДФЛ для богатых

Хакасия-Информвчера в 23:58
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Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в поддержку предложения о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.
Профильвчера в 06:57
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Путин: мы вырвали у эпидемии время и сохранили жизни людей

Москва, 23 июня 2020, 17:23 — REGNUM Принятые властями и обществом меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса позволили вырвать время и спасти человеческие жизни, заявил 23 июня президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ.
REGNUM10:23
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В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости19:56
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Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру21 июня в 11:45
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна10:30
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ruвчера в 11:39
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