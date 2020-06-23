Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
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Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом он заявил в обращении к россиянам. Ввести такую меру предполагается с 1 января.В источнике
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