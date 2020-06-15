с чего всё началось

В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.

Экономика Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.

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Происшествия В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника. 29

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 760

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,6K

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Экономика Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы. 3

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 47