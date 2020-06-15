Коронавирус
РБКПутин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.
Читать в источнике
Оценить268
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить и представить предложения о новых мерах поддержки граждан и экономики, в частности, по выплатам пенсионерам.Дождь13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:11, Ашберн
Экономика
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
Коммерсантъ 16:14
Происшествия
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Интернет
В мессенджере WhatsApp появились денежные переводы
В мессенджере WhatsApp появилась функция денежных переводов. Однако сейчас она доступна только для пользователей в Бразилии.
UfacityNews.ru 16:32
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
Происшествия
Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины
Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин
Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
Общество
АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян
Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Культура
Netflix выпустил трейлер новой комедии про «Евровидение»
iReactor вчера в 10:31
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Общество
Польша открыла с ограничениями границу для калининградцев
Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
Evo-rus.com 15:26
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Авто
В России начали продажи обновленного Renault Kaptur
Российские дилеры Renault начали продажи обновлённого кроссовера Renault Kaptur.
Тарантас Ньюс 09:40
Политика
В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на Виктора Бута
Адвокат гражданина США Пола Уилана заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 05:30
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Военные США больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты», пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:40
Происшествия
В Липецке 11-летняя девочка утонула в пруду
В Липецке вечером в понедельник, 15 июня, 11-летняя девочка утонула в пруду, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина.
Обозреватель Врн 15:11
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»
Daily Storm 13:52
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ 16:20