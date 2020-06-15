Коронавирус

РБКРБКПутин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин попросил
 правительство подготовить и представить предложения о новых мерах поддержки граждан и экономики, в частности, по выплатам пенсионерам.
Дождь13:49

Подробнее о событии

Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Российская газета10:18

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Коммерсантъ10:42

Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики

ТАСС10:21

Путин поручил продумать новые меры поддержки россиян

РЕН ТВ13:29

Путин заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и экономики

Интерфакс10:09

Путин поручил принять решения о продлении мер поддержки после 1 июля

Известия10:01

Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить

РИА Новости09:50
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Экономика

Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось

Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
Коммерсантъ 16:14
Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Происшествия

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
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Интернет

В мессенджере WhatsApp появились денежные переводы

В мессенджере WhatsApp появилась функция денежных переводов. Однако сейчас она доступна только для пользователей в Бразилии.
UfacityNews.ru 16:32
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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
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Происшествия

Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
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Общество

АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян

Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
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Авто

В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor 07:31
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Культура

Netflix выпустил трейлер новой комедии про «Евровидение»

iReactor вчера в 10:31
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Общество

Более 10 регионов России решили отменить парад Победы

Lenta.ru 05:27
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
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Общество

Польша открыла с ограничениями границу для калининградцев

Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
Evo-rus.com 15:26
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Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Авто

В России начали продажи обновленного Renault Kaptur

Российские дилеры Renault начали продажи обновлённого кроссовера Renault Kaptur.
Тарантас Ньюс 09:40
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Политика

В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на Виктора Бута

Адвокат гражданина США Пола Уилана заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 05:30
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Военные США больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты», пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:40
1,6K
Происшествия

В Липецке 11-летняя девочка утонула в пруду

В Липецке вечером в понедельник, 15 июня, 11-летняя девочка утонула в пруду, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина.
Обозреватель Врн 15:11
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Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»

Daily Storm 13:52
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Экономика

Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Политика

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ 16:20
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