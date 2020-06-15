Коронавирус

РБКРБКПутин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин попросил
 правительство подготовить и представить предложения о новых мерах поддержки граждан и экономики, в частности, по выплатам пенсионерам.
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

РБК12:45

Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить

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Путин заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и экономики

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Путин поручил принять решения о продлении мер поддержки после 1 июля

Известия10:01

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Коммерсантъ10:42
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