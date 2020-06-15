с чего всё началось

В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.

Здоровье В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Экономика Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из квартального отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации. 4

Политика Помпео потребовал немедленно освободить Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж. 1,5K

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 87

Экономика Банки нашли способ навязать россиянам кредиты Крупные российские банки на фоне восстановления рынка кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) нашли способ навязывать заемщиками кредитные карты.

Кино Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете. 8

Энергетика Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража. 502

Авто 2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 147

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 524

Политика Путин провёл телефонный разговор с Вучичем Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. 2

Общество В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K

Футбол УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 682