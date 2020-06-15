Коронавирус
РБКПутин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить и представить предложения о новых мерах поддержки граждан и экономики, в частности, по выплатам пенсионерам.Дождь13:49
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Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Экономика
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
Общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из квартального отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Lenta.ru 13:26
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж.
Городовой 09:23
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Экономика
Банки нашли способ навязать россиянам кредиты
Крупные российские банки на фоне восстановления рынка кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) нашли способ навязывать заемщиками кредитные карты.
Lenta.ru 12:35
Технологии
Ученые считают, что вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Ученые полагают, что распространяют коронавирус бессимптомные носители заболевания, и опасаются того, что как только вакцину, подавляющую симптомы, изобретут, число заболевших новой болезнью станет больше.
Новые Известия 10:14
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
Здоровье
На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число заболевших CoViD-19
Последние пять дней на Украине число выявленных случаев превышает отметку в 600. Так, за минувшие сутки зафиксировано 656 новых заболевших.
Life.ru 04:01
Кино
Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов.
Газета.Ru 02:43
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
Общество
В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
Lenta.ru 13:33
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Авто
Renault начала продажи обновленного Renault Kaptur в России
Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 11:23
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
В Чаплыгинской ЦРБ новая вспышка COVID-19?
В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в Чаплыгинской ЦРБ якобы у педиатра и терапевта обнаружили ОРВИ с симптомами коронавирусной инфекции.
Gorod48 04:35