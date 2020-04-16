Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.

Политика Сноуден хочет остаться в России еще на три года Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.

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Происшествия В Екатеринбурге оштрафовали жительницу города за фейк о коронавирусе Екатеринбург, 16 апреля 2020, 14:31 — REGNUM Жительнице Екатеринбурга Наталье Б. выписали штраф в 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о новом коронавирусе. 10

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