Экономика
RT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
РБК 08:02
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Происшествия
Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области
НТА-Приволжье — Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области.
НТА-Приволжье 06:23
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Екатеринбурге оштрафовали жительницу города за фейк о коронавирусе
Екатеринбург, 16 апреля 2020, 14:31 — REGNUM Жительнице Екатеринбурга Наталье Б. выписали штраф в 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о новом коронавирусе.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Здоровье
Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
Life.ru 05:01
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Здоровье
Число заражений COVID-19 в Белоруссии достигло 3728
В Белоруссии за минувшие сутки зафиксировали 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, общее число заболевших выросло до 3728.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:06
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Игромания.ру 07:25
Авто
Toyota Supra получила 450 немецких лошадиных сил
У тюнеров есть девиз: «Больше всегда лучше» и поэтому Manhart считает, что пришло время дать толчок немецкому сердцу Supra.
32CARS.ru 06:33
Общество
РФПИ и «Яндекс» запускают тестирование на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает тестирование на коронавирус на дому вместе с компанией "Яндекс" - партнером по альянсу по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 07:58
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Происшествия
В Москве мужчина погиб, пытаясь порадовать жену уборкой
Мужчина, находившийся дома на самоизоляции, решил убраться в квартире, пока жены не было дома.
Росбалт 06:04
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51