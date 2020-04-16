Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

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12 тысяч на работника. Путин пообещал бизнесу безвозмездную поддержку

АМИТЕЛвчера в 09:28

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

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Интерфаксвчера в 09:33

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

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Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь

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Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
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«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
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Сноуден хочет остаться в России еще на три года

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Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
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Общество

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
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НТА-Приволжье — Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области.
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Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали жительницу города за фейк о коронавирусе

Екатеринбург, 16 апреля 2020, 14:31 — REGNUM Жительнице Екатеринбурга Наталье Б. выписали штраф в 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о новом коронавирусе.
REGNUM 07:31
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В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Здоровье

Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
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Число заражений COVID-19 в Белоруссии достигло 3728

В Белоруссии за минувшие сутки зафиксировали 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, общее число заболевших выросло до 3728.
Газета.Ru вчера в 07:42
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Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
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ASRock представили видеокарту Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G

ITZine.ru 07:37
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У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:06
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Армия и оружие

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя

Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
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Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

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У тюнеров есть девиз: «Больше всегда лучше» и поэтому Manhart считает, что пришло время дать толчок немецкому сердцу Supra.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает тестирование на коронавирус на дому вместе с компанией "Яндекс" - партнером по альянсу по борьбе с коронавирусом.
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Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
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В Москве мужчина погиб, пытаясь порадовать жену уборкой

Мужчина, находившийся дома на самоизоляции, решил убраться в квартире, пока жены не было дома.
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
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Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

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