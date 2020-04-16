Экономика
ИзвестияПутин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Читать в источнике
Оценить4,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции
Московский Комсомолец16 апреля в 02:58
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Кино
Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel
RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом
Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 14:12
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Кино
BadComedian раскритиковал фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом
Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 04:04
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК вчера в 06:00
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Армия и оружие
National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта «Ясень»
В США считают, что российские подводные лодки проекта "Ясень" способны доставить большие неприятности американским ВМС.
Российская газета 08:20
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 16 апреля в 14:32
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Общество
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни.
ТАСС 17:39
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
Футбол
Кокорин рассказал о предложении из Италии
ProstoProSport 16:09
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Здоровье
Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
РИА Новости 06:55
Общество
В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки по видеосвязи
Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.
Взгляд.ру 16:11
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
ToDay News Ufa 09:22
Единоборства
Артур Бетербиев: «В бою Сен-Пьера и Хабиба болел бы за земляка»
Спорт-Экспресс 17:50
Здоровье
В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей
В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
Известия 16:37