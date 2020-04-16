Экономика
RT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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с чего всё началось
Наиболее ожидаемая мера из представленного президентом 15 апреля нового пакета антикризисных мер — прямая безвозмездная финансовая помощь на выплату зарплат за апрель и май сотрудникам малых и средних компаний, пострадавших от резкого падения спроса.РБКвчера в 06:09
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Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
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РИА Новости 02:17
Общество
Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
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Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
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RT на русском вчера в 22:07
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
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