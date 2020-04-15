Экономика

РБКРБКПутин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.
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Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Названы новые симптомы коронавируса

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США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
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