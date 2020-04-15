Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 513

Здоровье Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания. 890

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 504

Происшествия Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 298

Общество Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Общество Мединский исключен из совета Фонда кино Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино. 11

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 31

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.

Здоровье Названы новые симптомы коронавируса Новым симптомом коронавируса назвали сыпь на ногах. Об этом пишет издание Metro, ссылаясь на выводы итальянских и испанских врачей. 415

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 135

Общество Власти Болгарии закрывают Софию для въезда и выезда автотранспорта Власти Болгарии закрывают столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).