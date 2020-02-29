Политика
ВедомостиПутин предложил президенту Ирана помощь в борьбе с коронавирусом
Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, отмечается в сообщении. В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса в Иране и заявил о готовности России помочь Тегерану в борьбе со вспышкой инфекции.
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Политика
Трамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
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