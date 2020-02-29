Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, отмечается в сообщении. В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса в Иране и заявил о готовности России помочь Тегерану в борьбе со вспышкой инфекции.

Путин предложил президенту Ирана помощь в борьбе с коронавирусом

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