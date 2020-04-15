Экономика
53 новостиВладимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов
Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда15 апреля в 09:16
Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
Газета.Ru15 апреля в 09:24
Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства
ЦДИ ПО15 апреля в 09:24
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