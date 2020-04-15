Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.

Экономика Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU. 21

Общество Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку "Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу", – написал Владимиров, отметив, что в настоящее время в городе фиксируется нестабильная ситуация по коронавирусу. 260

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Здоровье Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области. 21

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 1K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 504

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,5K

Наука Удобрения заставили озера накопить больше углерода Озера в бореальных лесах вносят наибольший вклад в глобальное захоронение углерода (24 процента) из-за своих огромных площадей в этой природной зоне, за ними следуют озера в тропических влажных широколиственных (18 процентов) и смешанных лесах (16 процентов) и озера, расположенные в пастбищах умеренных широт и саваннах (15 процентов).

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.

Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 240

Политика Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса «Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер. 847

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера. 44

Здоровье Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 53

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 142

Общество В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 10

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 226

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 714