Экономика

53 новости53 новостиВладимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов

Выступая в начале совещания, глава государства рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и регионов. Во-первых, он отметил, что малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, тоже необходимо поддержать, как и другие пострадавшие сферы.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами

Комсомольская правда15 апреля в 09:16

Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 17:22

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ15 апреля в 09:32

Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью

Газета.Ru15 апреля в 09:24

В Бурятии малому и среднему бизнесу помогут. Что для этого нужно?

Ариг Ус06:47

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости15 апреля в 09:31

Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства

ЦДИ ПО15 апреля в 09:24
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Авто

Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

Автоновости дня 15:10
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Политика

Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
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Экономика

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 13:22
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Общество

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

"Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу", – написал Владимиров, отметив, что в настоящее время в городе фиксируется нестабильная ситуация по коронавирусу.
Москва 24 вчера в 14:01
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 15:42
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
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Здоровье

Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин

Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
21
Общество

Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

Во Львове пылает «Феникс»: загорелся центр реабилитации боевиков «АТО»

Rusvesna.su 10:49
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Наука

Удобрения заставили озера накопить больше углерода

Озера в бореальных лесах вносят наибольший вклад в глобальное захоронение углерода (24 процента) из-за своих огромных площадей в этой природной зоне, за ними следуют озера в тропических влажных широколиственных (18 процентов) и смешанных лесах (16 процентов) и озера, расположенные в пастбищах умеренных широт и саваннах (15 процентов).
N+1 03:59
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
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Футбол

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола

«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании.
Спорт-Экспресс 11:26
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 15:42
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
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Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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