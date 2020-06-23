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Lenta.ruLenta.ruПутин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов.
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Путин предложил продлить на два месяца выплаты соцработникам

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Обращение Путина к россиянам. Главное

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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
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Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета вчера в 13:51
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Общество

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
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Общество

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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

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RT на русском вчера в 04:19
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Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Происшествия

Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех ранее полученных государственных наград.
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

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Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
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Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия вчера в 21:42
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
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Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

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Армия и оружие

В Хабаровске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Хабаровск, 24 июня 2020, 05:54 — REGNUM Парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.
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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
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Происшествия

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

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КП - Иркутск вчера в 22:55
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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Армия и оружие

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