Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Здоровье
Названы пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врачи рассказали о побочных эффектах популярных лекарств из домашней аптечки.
Тольятти Онлайн 17:24
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM 17:08
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Здоровье
Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
Северпост 20 июня в 14:37
Армия и оружие
Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии
Александр Дворников стал первым командующим округом, имеющим звание генерала армии. Ему также присуждено звание Героя Российской Федерации.
ТК Звезда 18:23
Гаджеты
Acer представляет новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD
Компания Acer анонсировала новые ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы премиум-класса семейства ConceptD, объединяющего мощные устройства, разработанные специально для креативных пользователей.
Prophotos.ru 10:26
Игры
Игра Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time выйдет на PC?
Санта-Моника, США, 23 июня 2020, 15:53 — REGNUM Предстоящая игра Crash Bandicoot™ 4: It's About Time может выйти и на PC.
REGNUM 08:53
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Экономика
Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК 12:18
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Футбол
«Бенфика» уступила «Санта-Кларе», пропустив на 95-й минуте
«Бенфика» в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила «Санта-Кларе» со счетом 3:4. В составе лиссабонцев дубль на счету Карлоса Винисиуса, еще один гол забил Рафа Силва.
Спорт-Экспресс 16:30
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Футбол
Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32