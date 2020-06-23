Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K

Общество Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 921

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 436

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». 44

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 59

Армия и оружие Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии Александр Дворников стал первым командующим округом, имеющим звание генерала армии. Ему также присуждено звание Героя Российской Федерации.

Гаджеты Acer представляет новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD Компания Acer анонсировала новые ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы премиум-класса семейства ConceptD, объединяющего мощные устройства, разработанные специально для креативных пользователей.

Экономика Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке «Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме. 5

Футбол «Бенфика» уступила «Санта-Кларе», пропустив на 95-й минуте «Бенфика» в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила «Санта-Кларе» со счетом 3:4. В составе лиссабонцев дубль на счету Карлоса Винисиуса, еще один гол забил Рафа Силва.

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 4