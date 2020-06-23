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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.

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