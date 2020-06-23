Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Врачи получат дополнительные выплаты в июле и августе

Каскад12:21

Путин предложил продлить на два месяца выплаты соцработникам

РБК11:05

Кобзев на 2 месяца продлил региональные выплаты медикам за лечение коронавирусных больных

ИрСитивчера в 02:02

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии

RT на русском10:35

Путин оценил ситуацию с выплатами медикам

РИА Новости10:38

Путин предложил продлить до 15 сентября стимулирующие выплаты соцработникам

Интерфакс10:43

На два месяца продлены выплаты медикам, которые борются с коронавирусом

ГТРК Чита21 июня в 06:39
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Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
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Гаджеты

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране

MobiDevices вчера в 14:00
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Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Футбол

«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом».
Спорт день за днем 01:35
Политика

Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус

В ходе своего обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «дожать и додавить» коронавирус.
Live24 15:01
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
1,2K
Общество

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в июле

В июле предлагаю еще раз предлагаю выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от рождения до 16 лет.
Владимирские новости 10:32
2
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
82
Общество

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело 05:21
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Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру вчера в 18:39
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 14:49
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Спорт

Чемпионка по стрельбе Момчилович-Величкович умерла после тяжелых родов

Трагедия для всех фанатов спортивной стрельбы произошла в Европе: всемирно известная чемпионка Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет.
Слово и Дело вчера в 08:47
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Здоровье

На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,7K
Наука

Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей

Коронавирус может спровоцировать развитие диабета у ранее здоровых людей. Подобный случай уже был в Китае.
ToDay News Ufa вчера в 13:06
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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