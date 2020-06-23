Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,6K

Здоровье Усть-Абаканская райбольница преобразится к октябрю Главный врач Усть-Абаканской районной больницы Екатерина Трефилова: - Весь персонал переведен на другой фронт работы, они командированы в другие подразделения больницы, во взрослую поликлинику, в детскую поликлинику, в дошкольно-школьные отделения, в медицинские кабинеты детских садов района и поселка и на скорую медицинскую помощь в бригады.

Экономика Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Здоровье Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 10

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 4

Космос В конце июня россияне смогут наблюдать звездопад Жители России в конце июня смогут наблюдать звездопад.

Происшествия Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.

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