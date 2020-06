Создатели Bloodstained неожиданно представили продолжение спин-оффа Curse of the Moon, который стал духовным наследником Castlevania III: Dracula's Curse.

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.