Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.

Марш «Бессмертного полка» может пройти 26 июля, в День Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу 26 мая. Акция «Бессмертного полка» в этот раз может пройти одновременно с традиционными военно-морскими парадами.

Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ

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