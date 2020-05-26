Политика
РИАМОПутин предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля
Президент РФ Владимир Путин предложил назначить проведение всероссийской акции «Бессмертный полк» на дату 26 июля, сообщает РИА Новости. По словам президента, данное шествие нельзя провести с соблюдением социальной дистанции.
Читать в источнике
Оценить24
Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Политика
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Футбол
Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России
Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.
Спорт-Экспресс 08:52
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru вчера в 07:03
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Политика
В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию.
Комсомольская правда 07:16
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Общество
В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11:19
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Авто
Автомобили Toyota российской сборки начали поставлять в Армению
CarsWeek.ru 09:36
Здоровье
В военном городке Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса
Диагноз подтвердился у 20 военнослужащих. В 32-м военном городке обнаружили коронавирус у четырех военнослужащих.
66.ru 09:24
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Общество
Минтранс рекомендовал водителям автобусов менять маски раз в 2-3 часа
Согласно документу, водителям общественного транспорта рекомендуется менять медицинскую маску раз в 2-3 часа, защитные перчатки — раз в смену, регулярно обрабатывать руки антисептиком.
Коммерсантъ 13:07
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Игры
Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне
Microsoft анонсировала июньскую подбору бесплатных игр для Xbox Live Gold, куда не вошла ни одна крупная игра, но вот заметных небольших проектов набралось сразу несколько штук.
Игромания.ру 11:18
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II по видеосвязи поговорила с Гарри, Меган и Арчи
21 апреля королева отпраздновала 94 день рождения и поговорила по видеосвязи с Гарри, Меган и Арчи.
Версия.Инфо 05:04
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
Политика
Открытие пунктов пропуска в Донбассе: на Украине прояснили детали
Сегодня, 26 мая, Игорь Бойко, директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы во время брифинга заявил, что раньше 22 июня не стоит ждать открытия пропускных пунктов в Донбассе, информирует ресурс "Российский Диалог" со ссылкой на телеграм-канал "Раньше всех".
Российский Диалог 11:15
Кино
Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя
Evo-rus.com вчера в 15:27
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03