Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить проведение всероссийской акции «Бессмертный полк» на дату 26 июля, сообщает РИА Новости. По словам президента, данное шествие нельзя провести с соблюдением социальной дистанции.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 49

Политика США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны. 97

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 245

Футбол Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.

Здоровье Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. 68

Общество В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Общество Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. 134

Игры Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне Microsoft анонсировала июньскую подбору бесплатных игр для Xbox Live Gold, куда не вошла ни одна крупная игра, но вот заметных небольших проектов набралось сразу несколько штук.

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Армия и оружие Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. 482