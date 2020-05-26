Политика

Мой район ДонскойМой район ДонскойПутин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Парад Победы проведут 24 июня, а традиционный марш «Бессмертного полка» — 26 июля. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.
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Владимир Путин
Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.
— Владимир ПутинТатар-информ 08:50

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