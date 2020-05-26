Политика
Мой район ДонскойПутин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля
Парад Победы проведут 24 июня, а традиционный марш «Бессмертного полка» — 26 июля. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.
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Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.
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NASA обязалось защитить всех от вирусов из космоса
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Lenta.ru 10:02
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Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
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Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.
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Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, прокомментировал режим авиаполетов над Калининградской областью.
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