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RT на русскомRT на русскомПутин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ

Президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ, 26 июля, при благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил на онлайн-совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Владимир Путин
Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.
— Владимир ПутинТатар-информ 08:50

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