Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии

Взгляд.ру24 июня в 04:14

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru24 июня в 01:30

Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

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РБК23 июня в 11:59

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости23 июня в 14:04
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу

РИА Новости вчера в 17:14
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
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Гаджеты

Honor показала смартфон Honor Play 4e

Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Энергетика

Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель

Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Армия и оружие

Захват турками авиабазы «Джуфра» в Ливии заставит Египет вмешаться

Захват турецкими военными и силами Правительства национального согласия Ливии авиабазы Джуфра может повлечь за собой вмешательство в конфликт Египта, заявляет генерал-майор Вооружённых сил Египта Мохаммед Кашкуш.
Хакасия-Информ 00:54
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей

SpeedMe 24 июня в 23:42
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Здоровье

В Челябинской области выявили почти семь тысяч больных коронавирусом

С начала пандемии умерло 136 человек, трое из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:25
Общество

ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Экономика

Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

Ранее источник ТАСС сообщил, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк, он был назначен на эту должность 1 декабря 2017 года.
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Общество

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv 24 июня в 14:49
Музыка

Екатеринбуржцы могут попасть в клип группы «Мумий Тролль»

Екатеринбург в эфире вчера в 14:33
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Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за инцидента с теплоходом в Москве

RT на русском 02:28
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