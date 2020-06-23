Общество
КоммерсантъПутин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. Предоставлять статус самозанятого нужно не с 18 лет, как сейчас, а с 16-ти, считает он.
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Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
В соотвествии в документом размер страховой пенсии по старости в следующем году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.
Вести.Ru 07:34
Политика
«Нафтогаз»: иск депутатов Рады может сорвать транзит газа из РФ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил накануне, что «Газпром» может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:18
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости 13:19
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Происшествия
По словам адвоката Ефремова, дело скоро будет передано в суд
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что дело актера на днях будет передано в суд.
Эхо Москвы 12:38
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, устроивший пьяное ДТП, госпитализирован.
Российская газета 13:51
Происшествия
Неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге
Неизвестные в Екатеринбурге совершили обстрел трамвая, в результате чего пострадала пассажирка.
Газета.Ru 13:40
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
Кызыл, 23 июня 2020, 17:00 — REGNUM Верховный лама Тувы камбы-лама Джампел Лодой, который ранее был госпитализирован в республиканскую больницу с COVID-19, скончался.
REGNUM 10:00
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение.
Городовой 06:50
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Михаил Жирохов, военный специалист из Украины, сообщил, что новейшая противокорабельная ракета Р-360 «Нептун» способна уничтожить российские боевые судна в Новороссийске.
Discover24 21 июня в 02:54
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
Шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
Grazia вчера в 11:26
Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Экономика
Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru вчера в 10:42
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток 11:54
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Кино
Вышел тизер сериала по фильму «Текст»
News.ru 10:24
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16