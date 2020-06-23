Общество

КомпанияКомпанияПутин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус

Шоумен Гарик Харламов высмеял предположение, что его союз с Кристиной Асмус распался из-за разных политических взглядов.
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Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
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ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова

В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

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Владимир Путин обратился к россиянам

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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Интерфакс вчера в 11:05
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Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
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Отмечается, что механизм упрощенного заявления действует до 30 июня. Поданные до этого срока документы будут рассматриваться быстрее.
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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

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У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

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