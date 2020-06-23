Общество
КомпанияПутин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Армия и оружие
Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите
Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.
Московский Комсомолец Чита 21:41
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
ИА Красная Весна 10:39
Наука
Изучена работа мозга человека, который не может видеть цифры
Ученые проследили за работой мозга человека, который не способен видеть цифры от двух до девяти, но способен общаться с окружающими и читать.
Rusargument 16:52
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии
Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Шоу-бизнес
Харламов отреагировал на предположения о причинах его развода с Асмус
Шоумен Гарик Харламов высмеял предположение, что его союз с Кристиной Асмус распался из-за разных политических взглядов.
News.ru 09:41
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
Политика
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Здоровье
Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19
Британские врачи и ученые утверждают, что переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с долговременными или даже пожизненными поражениями организма из-за вируса.
РЕН ТВ 07:05
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
Общество
ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Отмечается, что механизм упрощенного заявления действует до 30 июня. Поданные до этого срока документы будут рассматриваться быстрее.
ФедералПресс вчера в 04:04
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15