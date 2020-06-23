Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

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