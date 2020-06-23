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Газета.RuГазета.Ru

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире "Россия 24".В источнике
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Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известия23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАСС17:22

Эксперты оценили доступность жилья после увеличения лимитов по ипотеке

РБКвчера в 11:57

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Эксперты оценили экономические новшества «от Путина»

Московский Комсомолецвчера в 13:34

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
ТАССвчера в 12:41
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Деловчера в 06:27
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ruвчера в 06:43
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«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК22 июня в 02:00
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В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы

По данным МВД, задержанные попали под идеологическое влияние уроженцев Узбекистана, в настоящее время осуществляющих деятельность в рядах группировки в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористических групп.
РИА Новости23:59
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300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы

Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.
РЕН ТВ22:20

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новостивчера в 10:10
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В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ruвчера в 14:49
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