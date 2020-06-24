Общество
Политика СегодняПутин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.
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Происшествия
В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом
В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Футбол
Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Футбол
Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0
«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.
RT на русском 16:51
Футбол
Глушаков поздравил Месси с днем рождения
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.
Газета.Ru 13:35
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Здоровье
Новая волна коронавируса распространяется по миру
Все новые случаи коронавируса выявляют и в Китае.
Эхо Москвы 07:09
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Игры
Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий
Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
Политика
Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России
Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Футбол
Шинник — Урал 0:2
«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 11:55
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
Происшествия
Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти
В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пострадал, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 15:38
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30