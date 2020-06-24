Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.

Происшествия В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 993

Финансы На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 70

Футбол Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом» Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 266

Общество Дистанционное аномальное голосование На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках. 11

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,5K

Футбол Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0 «Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.

Футбол Глушаков поздравил Месси с днем рождения Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.

Здоровье Новая волна коронавируса распространяется по миру Все новые случаи коронавируса выявляют и в Китае.

Армия и оружие Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

Авто Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris. 110

Культура На Мамаевом Кургане начался концерт Победы Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование. 29

Политика Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.

Авто Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.

Футбол Шинник — Урал 0:2 «Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.

Политика Путин оценил парад Победы в Москве Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 71