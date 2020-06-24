Общество

Политика СегодняПолитика СегодняПутин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.
Читать в источнике
Комментировать246

Подробнее о событии

Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

BFM.ru13:08

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

Интерфаксвчера в 13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
993
Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
767
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
70
Футбол

Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»

Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,1K
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
56
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС 15:54
935
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
266
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
7
Общество

Дистанционное аномальное голосование

На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
11
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,5K
Футбол

Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0

«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.
RT на русском 16:51
Футбол

Глушаков поздравил Месси с днем рождения

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.
Газета.Ru 13:35
Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
119
Здоровье

Новая волна коронавируса распространяется по миру

Все новые случаи коронавируса выявляют и в Китае.
Эхо Москвы 07:09
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
10
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Игры

Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий

Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
3
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
124
Авто

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
110
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
397
Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
29
Политика

Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Футбол

Шинник — Урал 0:2

«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 11:55
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
71
Происшествия

Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти

В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пострадал, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 15:38
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное