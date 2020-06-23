Общество
Урал-пресс-информВладимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Читать в источнике
Оценить361
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области на трассе, которая связывает Оренбург и Акбулак.
Известия 05:59
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Футбол
Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева
Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
Во время трансляции Парада Победы в Москве впервые применили специальные эффекты.
Известия 12:18
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Здоровье
Врачи оценили, есть ли у коронавируса пожизненные последствия
По мнению иммунолога ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, у любой инфекции бывают последствия, однако делать прогнозы относительно осложнений от коронавируса как минимум рано.
URA.Ru 09:50
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Общество
Путин вручил государственные премии за 2019 год
После парада Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил государственные премии.
Общественное телевидение России 08:57
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 22 июня в 12:36
Футбол
Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»
Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
ТАСС Спорт 11:11
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Президент Сербии Александр Вучич в среду, 24 июня, объяснил свой жест во время военного парада в честь 75-летия Победы, который сегодня утром состоялся на Красной площади в столице России.
Аргументы недели 11:12
Общество
СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes
Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 вчера в 21:38