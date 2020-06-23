Общество

Урал-пресс-информУрал-пресс-информВладимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
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Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Эксперты оценили доступность жилья после увеличения лимитов по ипотеке

РБКвчера в 11:57

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Эксперт оценил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 13:41
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
5
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области на трассе, которая связывает Оренбург и Акбулак.
Известия 05:59
2
Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
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Политика

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
2,1K
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
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Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
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Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Футбол

Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева

Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
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Здоровье

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
682
Общество

Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве впервые применили специальные эффекты.
Известия 12:18
140
Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
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Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
1
Здоровье

Врачи оценили, есть ли у коронавируса пожизненные последствия

По мнению иммунолога ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, у любой инфекции бывают последствия, однако делать прогнозы относительно осложнений от коронавируса как минимум рано.
URA.Ru 09:50
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,4K
Общество

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
2
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Космос

NASA показало, как выглядит закат Солнца на разных планетах

ФАН 11:51
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
20
Общество

Путин вручил государственные премии за 2019 год

После парада Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил государственные премии.
Общественное телевидение России 08:57
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Шоу-бизнес

Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю

Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
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Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 22 июня в 12:36
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Футбол

Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»

Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
ТАСС Спорт 11:11
Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 24 июня, объяснил свой жест во время военного парада в честь 75-летия Победы, который сегодня утром состоялся на Красной площади в столице России.
Аргументы недели 11:12
2
Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 вчера в 21:38
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