Общество

InkazanInkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

BFM.ru13:08

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Авто

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 10:05
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Экономика

Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК 09:36
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).
News.ru вчера в 09:46
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Фигурное катание

Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

News.ru 10:48
Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Авто

У «АвтоВАЗа» появилось новое подразделение

В будущем новое подразделение сможет ставить на машины марки LADA разного рода аксессуары, которые можно встретить у дилеров в отделах допоборудования.
CarsWeek.ru вчера в 04:10
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Политика

На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество

Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы

Московский Комсомолец 08:50
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Армия и оружие

На параде в Москве показали убийцу дронов «Панцирь-СМ»

Сегодня на параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне были показаны несколько новых видов военной техники Российской армии.
Недвижимость.RU 07:19
5
Культура

Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
155
Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
75
Происшествия

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
33
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,5K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» решил переехать в Испанию

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен переехать жить в Испанию. Об этом певец рассказал в интервью Інший ТВ.
Известия 11:27
5
Политика

На Красной площади в Москве прошёл парад Победы

В Москве на Красной площади завершился парад Победы, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Go31.ru 05:35
Происшествия

В Москве-реке возле Павелецкой набережной утонула женщина

ТАСС 12:30
8
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,5K
Автоспорт

Формула-1 готовит новую графику для телетрансляций

CT news вчера в 14:11
Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
4
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
9
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Происшествия

Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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