Общество
InkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Экономика
Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей
Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК 09:36
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).
News.ru вчера в 09:46
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Авто
У «АвтоВАЗа» появилось новое подразделение
В будущем новое подразделение сможет ставить на машины марки LADA разного рода аксессуары, которые можно встретить у дилеров в отделах допоборудования.
CarsWeek.ru вчера в 04:10
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество
Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:50
Армия и оружие
На параде в Москве показали убийцу дронов «Панцирь-СМ»
Сегодня на параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне были показаны несколько новых видов военной техники Российской армии.
Недвижимость.RU 07:19
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
Происшествия
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» решил переехать в Испанию
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен переехать жить в Испанию. Об этом певец рассказал в интервью Інший ТВ.
Известия 11:27
Политика
На Красной площади в Москве прошёл парад Победы
В Москве на Красной площади завершился парад Победы, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Go31.ru 05:35
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Автоспорт
Формула-1 готовит новую графику для телетрансляций
CT news вчера в 14:11
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47