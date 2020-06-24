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Политика На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.

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