Коронавирус

iReactoriReactorПутин предложил расширить список наиболее пострадавших компаний

Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень компаний, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса, а именно включить в него организации, которые торгуют непродовольственными товарами.
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Михаил Мишустин
Для этого правительство, в том числе, расширит перечень таких отраслей и включит в этот список торговлю непродовольственными товарами.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРусский Запад вчера в 09:20

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