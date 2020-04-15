Коронавирус
iReactorПутин предложил расширить список наиболее пострадавших компаний
Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень компаний, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса, а именно включить в него организации, которые торгуют непродовольственными товарами.
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Для этого правительство, в том числе, расширит перечень таких отраслей и включит в этот список торговлю непродовольственными товарами.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРусский Запад вчера в 09:20
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Правительство добавит непродовольственный ритейл в список пострадавших отраслей
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