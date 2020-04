Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.

Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.