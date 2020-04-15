Коронавирус
iReactorПутин предложил расширить список наиболее пострадавших компаний
Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень компаний, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса, а именно включить в него организации, которые торгуют непродовольственными товарами.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда15 апреля в 09:16
Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
Газета.Ru15 апреля в 09:24
В список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу
Московский Комсомолец15 апреля в 09:51
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